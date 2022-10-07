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فاو: الأسعار العالمية للمواد الغذائية تواصل التراجع في أيلول

7
OCTOBER
2022
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أعلنت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) اليوم، أن أسعار المواد الغذائية العالمية استمرت في الانخفاض في أيلول للشهر السادس على التوالي مدفوعة بتراجع كبير للزيوت النباتية عوض عن الإرتفاع الطفيف في الحبوب.

وتراجع مؤشر فاو لأسعار الغذاء الذي يتتبع تقلب الأسعار الدولية لسلة من السلع الاساسية، مرة جديدة منذ أن سجل مستوى قياسيا في آذار بعد غزو روسيا لأوكرانيا. وانخفض بشكل معتدل في أيلول بنسبة 1,1% مقارنة بشهر آب/أغسطس.

وحدد بـ136,3 نقطة وبالتالي يبقى عند مستوى مرتفع "أعلى بـ5,5% من قيمته قبل عام"، بحسب المنظمة.

وانخفض مؤشر فاو لأسعار الزيوت النباتية بنسبة 6,6% خلال شهر واحد "ليصل إلى أدنى مستوى له منذ شباط 2021". وأعلنت المنظمة أن "الأسعار العالمية لزيوت النخيل وفول الصويا وعباد الشمس واللفت تراجعت كلها" بفضل وجود مخزون وفير من زيت النخيل وزيادة موسمية في الإنتاج في جنوب شرق آسيا.

أما مؤشر فاو لأسعار الحبوب فارتفع بشكل طفيف بنسبة 1,5% مقارنة مع آب.

وارتفعت الأسعار العالمية للقمح بنسبة 2,2% في ظل المخاوف المرتبطة بالجفاف في الولايات المتحدة والارجنتين والشكوك حول التمديد للممر البحري الذي يسمح باخراج الحبوب من اوكرانيا بعد شهر تشرين الثاني.

وقامت المنظمة مرة أخرى بخفض توقعاتها للإنتاج العالمي من الحبوب في عام 2022. ومن المتوقع أن ينخفض بنسبة 1,7% مقارنة بعام 2021 بسبب الاحوال الجوية غير المواتية لا سيما في الولايات المتحدة.

كما حذرت فاو من أن "45 دولة بينها 33 في إفريقيا وتسعة في آسيا واثنتان في أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي وواحدة في أوروبا تحتاج إلى مساعدات غذائية خارجية".

وحذرت الأمم المتحدة في تقرير نُشر في أيلول من أن ما يقارب مليون شخص في العالم مهددون بـ"مجاعة كارثية" وخطر الموت في الأشهر المقبلة في غياب مساعدات إنسانية، وهو رقم قياسي يعود إلى الجفاف المدمر في القرن االافريقي.

وتتوقع المنظمة أيضا تباطؤا في تجارة الحبوب العالمية، بانخفاض نسبته 2,4% لحملة 2022/2023 مقارنة بالحملة السابقة، نتيجة تداعيات الحرب في أوكرانيا.

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