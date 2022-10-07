الطب الشرعي الإيراني يكشف سبب وفاة مهسا أميني

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أعلن الطب الشرعي الإيراني أن مهسا أميني أجرت عملية جراحية بالدماغ بمستشفى "ميلاد" في طهران عندما كانت في الثامنة من عمرها، وأصيبت بعد عمليتها باختلالات في غدة الهايبوثلاموس وظلت تخضع للعلاج بالأدوية.

وقال الطب الشرعي الإيراني في بيان له اليوم الجمعة "في 13 أيلول/سبتمبر الماضي، وفي الساعة 07:56 مساء فقدت أميني وعيها، ونظراً إلى مرضها السابق فقد أصيبت بانخفاض في ضغط الدم"، وأشار البيان إلى أن أميني أصيبت بنقص الأوكسيجين وتضرّر بالدماغ على الرغم من إجراء عملية التنفس الصناعي لها في الدقائق الأول".

وأعلن البيان أن "الآثار الناجمة عن عدم وصول الأوكسيجين إلى خلايا المخ أدى إلى وفاة أميني في 16 أيلول/سبتمبر".

ووفقاً للوثائق الطبية والتشريح، أكّد البيان أن "أميني لم تتوفَّ نتيجة إصابةٍ تلقتها على الرأس أو على أي عضو آخر من أعضائها".