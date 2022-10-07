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بعثة أوروبية إلى أرمينيا للمساعدة بترسيم الحدود مع أذربيجان

7
OCTOBER
2022
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أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، عزمه إرسال "مهمة مدنية" إلى أرمينيا على طول الحدود مع أذربيجان "لبناء الثقة" بين البلدين والمساهمة في ترسيم الحدود.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن الأطراف المعنية عقب اجتماع رباعي في براغ، ضم كلا من رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال.
واضاف البيان المشترك "وافقت أرمينيا على تسهيل إنشاء (هذه) البعثة.. ووافقت أذربيجان على التعاون مع هذه البعثة".

والتقى القادة الأربعة مدى ساعات عدة في وقت متأخر من ليل الخميس الجمعة على هامش القمة الأولى للمجموعة السياسية الأوروبية في براغ.

وشدد الإعلان المشترك على أن "أرمينيا وأذربيجان أكدتا التزامهما ميثاق الأمم المتحدة وإعلان ألما آتا لعام 1991 والذي بموجبه تعترفان بشكل متبادل بوحدة أراضيهما وسيادتهما"،.
وأوضح أن الاجتماع المقبل للجان ترسيم الحدود سيعقد في بروكسل بحلول نهاية أكتوبر.

يشار إلى أنه في سبتمبر الماضي، قُتل ما لا يقل عن 286 شخصا جراء اشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان، في أسوأ معارك بين الجارين منذ حرب 2020.

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