زاخاروفا: الغرب يشعل حربا نووية بيدي زيلينسكي

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اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الغرب يشعل حربا نووية بيدي فلاديمير زيلينسكي، وأن الدمية المضطربة نفسيا والمدججة بالسلاح، تحولت لوحش قد يدمر الكوكب بيديه.

وكتب زاخاروفا في منشور على "تلغرام"، يوم الخميس، أن "الغرب يشعل حربا نووية، وعلى كل إنسان على سطح الكوكب أن يدرك أن زيلينسكي، الدمية المضطربة نفسيا والمدججة بالسلاح، تحول إلى وحش قد يتم تدمير الكوكب بيديه".

وجاء ذلك تعليقا على دعوة زيلينسكي دول الناتو إلى توجيه "ضربة استباقية لروسيا، قبل أن تقدم على استخدام السلاح النووي ضد أوكرانيا"، حسب زعمه.