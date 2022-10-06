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الإتحاد الأوروبي ينشر رسمياً حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا

6
OCTOBER
2022
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نشر الاتحاد الأوروبي رسميا حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا والتي ستدخل حيز التنفيذ في 7 تشرين الأول.
ووفقا لوثيقة نشرت يوم الخميس أدرج رئيس وزراء جمهورية دونيتسك الشعبية، فيتالي خوتسينكو، ورئيس وزراء إقليم خيرسون، سيرجي يليسيف، في قائمة جديدة للعقوبات المفروضة على روسيا.
وتحتوي الوثيقة، من بين أمور أخرى، على أساس لتحديد سقف سعر النفط الروسي ونقله عن طريق البحر، في الوقت نفسه، يحظر نقل الوقود فوق هذا السعر، وسيدخل حيز التنفيذ في الخامس من كانون الأوَّل المقبل، يبدأ الحظر المفروض على توريد المنتجات النفطية الأكثر تكلفة من المستوى المحدد اعتبارا من 5 شباط.
وبالإضافة إلى ذلك، تشمل حزمة العقوبات ما يلي:
– حظرا ممتدا على توريد منتجات الصلب والآلات والمواد الكيماوية والبلاستيك والسجائر
– حظر بيع الأسلحة النارية المدنية والمركبات والمعدات العسكرية إلى روسيا
– حظر تزويد الشركات الروسية بخدمات تكنولوجيا المعلومات والهندسة والقانونية
– منع مواطني دول الاتحاد الأوروبي من تولي مناصب عليا في عدد من الشركات الروسية المملوكة للدولة
– حظر خدمة جميع محافظ العملات المشفرة للمواطنين والمقيمين في روسيا. 

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