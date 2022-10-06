3 إصابات بحادثة طعن في لندن.. استبعاد فرضية الارهاب؟!

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أعلنت شرطة لندن في تغريدة على تويتر، إن ثلاثة أشخاص نقلوا إلى المستشفى بعد تعرضهم للطعن في وسط المدينة صباح الخميس، في حادث يعامله الضباط على أنه سرقة وليس إرهابا. وأضافت: تلقينا بلاغات عن ثلاث عمليات طعن ودفع شخص إلى الأرض في بيشوبس جيت في الساعة 9:46 صباحا (08:46 بتوقيت غرينتش) ووصل الضباط إلى مكان الحادث في الساعة 9:51 صباحا. نقل ثلاثة ضحايا إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج. هذا الوضع مستمر، لكن لا يتم التعامل معه على أنه مرتبط بالإرهاب. لم يتم تحديد الدافع وراء الهجوم الذي وقع في قلب مركز لندن المالي"

سبوتنيك