الجيش الكوري الجنوبي يعتذر.. والسبب!

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اعتذر رئيس هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية كيم سونغ كيوم، الخميس، عن الإطلاق الفاشل لصاروخ باليستي سقط رأسه الحربي غير المنفجر على بعد 700 متر (2300 قدم) من مبنى سكني.

ونقلت وكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب" عن كيم، قوله: "أنا آسف جدا لأن (الجيش) تسبب في مخاوف السكان المحليين والشعب".

وكانت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، قد أجرتا يوم الأربعاء، أربع عمليات إطلاق صواريخ باليستية كورية جنوبية ردا على تجارب صاروخية لكوريا الشمالية. وكان على الصواريخ أن تصيب أهدافا في بحر اليابان لكن أحدها طار في الاتجاه المعاكس إلى الغرب، وسقط رأسه الحربي على ملعب الغولف.