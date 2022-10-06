أول زعيم يقدم هدية لبوتين في عيد ميلاده الـ70

A + A -

قال شيرزود أسدوف المتحدث باسم رئاسة أوزبكستان، إن رئيس بلاده شوكت ميرضائيف، وقع مرسوم منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسام "أولي دارازالي دوستليك" (الصداقة من الدرجة العليا).

وكتب أسدوف على قناته في تيلغرام اليوم: "بموجب مرسوم صادر عن رئيس جمهورية أوزبكستان، تم منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسام الصداقة من أعلى الفئات، وذلك تقديرا لمساهمته الشخصية الضخمة في تنمية أواصر الصداقة التقليدية والتعاون بين شعوب روسيا وأوزبكستان، وكذلك بمناسبة حلول بالذكرى السنوية السبعين ليوم ميلاده".

ويشار إلى أنه تأسيس الوسام المذكور، تم في عام 2020 وهو يعتبر أرفع وسام حكومي في أوزبكستان، مخصص للمواطنين الأجانب.

ويتم عادة منح هذا الوسام لرؤساء الدول والحكومات، وممثلي برلمانات الدول الأخرى والمنظمات الدولية والشخصيات البارزة في مختلف المجالات.