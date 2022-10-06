living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أكثر الكلمات التي تستخدمها رئيسة وزراء بريطانيا

6
OCTOBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أكملت ليز تراس شهرا واحدا في منصب رئيس وزراء بريطانيا، ورغم أن المدة تعد قصيرة نسبيا إلا أنها كانت حافلة بالأحداث على صعيد السياستين الداخلية والخارجية.
 
وتولت تراس رئاسة الحكومة البريطانية في 6 سبتمبر الماضي، خلفا لـبوريس جونسون، وبعد يومين توفيت ملكة البلاد إليزابيث الثانية.
 
وطغى هذا الحدث على أولويات تراس، التي كانت تركز على الجانب الاقتصادي وخصوصا تخفيض الضرائب، ثم جاءت قمة الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث شاركت فيها رئيسة الوزراء البريطانية.
 
وفي 5 أكتوبر الجاري، ألقت تراس كلمة في مؤتمر حزب المحافظين، في حدث جاء بعيد تعرضها لنكسة اقتصادية.
 
غير طريقة تفكيرك تتغير حياتك
 
 
 واستعانت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية بتقنية "سحابة الكلمات"، التي تظهر بشكل فني أكثر الكلمات التي يستخدمها السياسي في كلماته وبياناته.
 
وطبقت هذه التقنية على الخطاب الذي ألقته تراس في المؤتمر السنوي لحزب المحافظين الذي تتزعمه، الأربعاء في مدينة برمنغهام.
 
وكانت أكثر 3 كلمات استخدمتها ليز تراس هي: النمو، وبريطانيا، والشعب، وربما لم يكن مفاجئا التركيز على هذه الكلمات في الخطاب إذ ركزت فيه تراس على خططها الاقتصادية.
 
وعادة ما تعبر الكلمات الأكثر تكرارا على أولويات السياسي، واستخدمت ليز تراس هذه الكلمات مرارا خلال الشهر الأخير.
 
وكانت من بين الكلمات التي حلت في المرتبة الثانية: الطاقة، والأصدقاء، ونحتاج، ونعرف.
 
 ولم تأخذ السياسة الخارجية مكانا كبيرا في خطاب رئيسة الوزراء البريطانية، إذ جاءت "أوكرانيا والأوكرانيون" في المرتبة الثالثة والرابعة من الكلمات الأكثر تكرارا.
 
وخلال حملتها الانتخابية داخل حزب المحافظين في الأشهر الماضية، ركزت تراس على خطة تخفيض ضريبة الدخل على الأثرياء بنسبة 45 في المئة، وهو ما أثار انقساما داخل حزب المحافظين.
 
وكانت تأمل رئيسة الوزراء البريطانية في أن تؤدي هذه الخطة إلى انعاش الاقتصاد وتقليل حجم التضخم وتكاليف المعيشة، علما بأنها كانت تريد توفير البدائل عبر الاقتراض، لكن الأمر أدى إلى فوضى في الأسواق وهبوط قيمة الجنيه الاسترليني إلى مستويات قياسية.
 
وقال وزير المالية، كواسي كوارتينغ، إنه لن يمضي قدما في إلغاء 45 في المئة من الضريبة المفروضة على البريطانيين الذين تزيد دخولهم على 150 ألف جنيه استرليني (167 ألف دولار).
 
ومع ذلك، تعهدت ليز تراس في الخطاب بإخراج بريطانيا من دائرة "الضرائب المرتفعة والنمو الضعيف"، دون أن تخوض في التفاصيل كثيرا، لكنها اعترفت أن البلاد تمر حاليا بـ"أيام عاصفة".
 
ويبدو أن تراس بدأت معركة المحافظة على حكمها مبكرا، في ظل تمرد أعضاء في حزب المحافظين، لم يبدأ إلا بعد سنوات في عهد سلفها بوريس جونسون.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout