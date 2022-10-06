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معلقة أميركية: بايدن يبدو "كامل الغباء" بعد قرار "أوبك +"

6
OCTOBER
2022
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أعربت جينين بيرو المعلقة في قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، عن اعتقادها أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وكما اتضح، "أحمق تام" على خلفية قرار "أوبك+" خفض إنتاج النفط.
 
واتفقت مجموعة "أوبك+"، أمس الأربعاء، على خفض إنتاجها النفطي بواقع مليوني برميل في اليوم اعتبارا من نوفمبر المقبل، وسيتم اعتبار مستويات الإنتاج المتفق عليها لشهر أغسطس كأساس لحساب التخفيض المذكور.
 
وقالت جينين بيرو: "بات الرئيس بايدن يبدو الآن كأحمق كامل الغباء. تذكروا كيف تملق للسعوديين قبل ثلاثة أشهر، وكيف صافح بقبضة يده في الشرق الأوسط، متوسلا إياهم لكي يزيدوا إنتاج النفط".
 
وترى المعلقة الأمريكية، أن الرئيس بايدن سيضطر بعد قرار "أوبك+" لاستخدام المزيد من النفط من الاحتياطيات الاستراتيجية الأمريكية التي باتت "منهكة" الآن.
 
وأضافت: "عادت أسعار البنزين إلى الارتفاع، وعادت آلة بايدن الدعائية لاستخدام طرقها القديمة بهدف إبعاد الذنب عنه وإلقاء اللوم على الآخرين".
 
 
وشددت بيرو على أن السائقين الأمريكيين "يشعرون بالألم" في محطات الوقود، ويحذر الخبراء من أن "الأمور ستزداد سوءا" في المستقبل.
روسيا اليوم
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