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أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن بعض أعضاء مناقشات جنيف حول الأمن في القوقاز قاموا بتجميد الصيغة لمدة تسعة أشهر، متصرفين بطريقة معادية لروسيا. مؤكدة أن تكرار مثل هذا الوضع غير مقبول

وقالت الخارجية في بيانها: “أكد الجانب الروسي على الطبيعة المدمرة لتصرفات عدد من المشاركين في المناقشات، الذين تماشيا مع خطهم المناهض لروسيا، جمدوا العمل في صيغة جنيف لمدة تسعة أشهر. وأشار الوفد الروسي إلى عدم جواز تكرار مثل هذه الحالة”.

وأعرب الوفد الروسي عن قلقه إزاء المحاولات الجارية لجعل مباحثات جنيف “رهينة للأحداث في مناطق أخرى” والوضع الجيوسياسي العام ككل.

وأكدت الوزارة على أن “أعضاء الوفد دعوا الرؤساء المشاركين إلى تجنب تسييس عملية التفاوض والتركيز على أهم قضايا الأمن والاستقرار في جنوب القوقاز”.