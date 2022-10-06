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رئيس وزراء أرمينيا يلتقي مع رؤساء اذربيجان وفرنسا والمجلس الأوروبي

6
OCTOBER
2022
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أعلن رئيس وزراء أرمينيا أنه سيلتقي هذا الأسبوع في براغ الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، بعد المواجهات الدامية الأخيرة بين باكو ويريفان.

وقال نيكول باشينيان أمام البرلمان الارميني إنه في إطار قمة المجموعة السياسية الأوروبية التي ستقعد الخميس في العاصمة التشيكية من المرتقب عقد لقاء رباعي بين رئيس الوزراء الارمني ورؤساء اذربيجان وفرنسا ورئيس المجلس الأوروبي.

 
 

وأوضح أنه من المرتقب عقد لقاء ثنائي أيضا مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

ويأتي الاعلان بعد أيام على لقاء بين وزيري خارجية ارمينيا واذربيجان لاجراء محادثات في جنيف لبدء صياغة نص حول معاهدة سلام مقبلة.

كما يأتي بعدما أسفر القتال على الحدود الرسمية بين أرمينيا وأذربيجان عن مقتل أكثر من 280 شخصا في ايلول ما أثار مخاوف من اندلاع حرب كبرى جديدة بين البلدين.

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