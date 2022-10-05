برلين تستنكر بيع الولايات المتحدة الغاز بأسعار "خيالية"

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استنكر وزير الاقتصاد الألماني، الأربعاء، طلب دول "صديقة"، في مقدمها الولايات المتحدة، من ألمانيا، أسعاراً "خيالية" لتوريد الغاز من أجل تعويض وقف الشحنات الروسية، على ما أوردت "وكالة الصحافة الفرنسية".

وقال روبرت هابيك في مقابلة مع صحيفة "نيو أوسنابروكر تسايتونغ" الأربعاء: "بعض الدول، حتى الصديقة، تحصل أحيانًا على أسعار خيالية".

واكد الوزير أن "هذا يطرح مشكلة"، داعياً المفوضية الأوروبية إلى "بحث" ذلك مع هذه الدول.

ومنذ عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، خفضت موسكو إمدادات الغاز إلى ألمانيا قبل أن توقفها في مطلع سبتمبر، وتمثل واردات الغاز الروسي 55% من إمدادات البلاد قبل النزاع.