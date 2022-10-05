متقاعدو اليونان يتظاهرون مطالبين بزيادة معاشاتهم

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نزل مئات المتقاعدين إلى شوارع أثينا الأربعاء للمطالبة بزيادة معاشاتهم في مواجهة التضخم المرتفع وزيادة تكاليف الكهرباء والوقود، على ما أوردت "وكالة الصحافة الفرنسية" (أ ف ب.).

وقدرت الشرطة أن 1300 شخص تظاهروا في وسط العاصمة.

وقالت جورجيا فارماكيدي رئيسة نقابة المتقاعدين من جزيرة رودس لوكالة الصحافة الفرنسية: "مع ارتفاع الأسعار يتبخر المعاش في الأيام الخمسة الأولى". وأضافت: "لن نتمكن من تشغيل التدفئة في شقتنا هذا الشتاء".

وسار المتظاهرون نحو البرلمان حاملين لافتات تدعو إلى "خفض أسعار السلع الأساسية" واتخاذ "إجراءات صحية ملائمة".

كما وأدت الأزمة المالية وسياسة التقشف الصارمة التي فُرضت في كل أنحاء البلاد على مدى العقد الماضي إلى تدهور الرواتب والمعاشات التقاعدية