الذهب يتراجع مع استئناف صعود الدولار وعوائد الخزانة

A + A -

انخفض سعر الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم الأربعاء 5\10\2022 مع استعادة الدولار لزخمه ليجعل السبائك أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى، في وقت تتطلع فيه الأسواق لبيانات الوظائف الأمريكية للتنبؤ بمسار رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 1712.93 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1752 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس ذروة ثلاثة أسابيع عند 1729.39 دولار أمس الثلاثاء.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة عند التسوية إلى 1720.80 دولار.

وقفز مؤشر الدولار واحدا بالمئة مقابل منافسيه بعد أن فقد 1.3 بالمئة خلال ساعات الليل مسجلا أكبر انخفاض له منذ مارس آذار 2020. كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات أيضا.

وأظهرت بيانات أن أرباب العمل الأمريكيين في القطاع الخاص كثفوا التوظيف في سبتمبر أيلول، مما يشير إلى أن الطلب على العمال لا يزال قويا على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة وتشديد الأوضاع المالية.

وينتقل التركيز الآن إلى بيانات الوظائف غير الزراعية التي تراقبها الأسواق، وتصدرها وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة.

وعلى الرغم من أن الذهب يُنظر إليه على أنه وسيلة تحوط ضد التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يتسبب في خفض جاذبية السبائك التي لا تدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط سعر الفضة في المعاملات الفورية 2.7 بالمئة إلى 20.54 دولار للأوقية. كما تراجع البلاتين 1.5 بالمئة إلى 915.97 دولار، وانخفض البلاديوم 2.8 بالمئة إلى 2250.67 دولار.