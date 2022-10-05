living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الذهب يتراجع مع استئناف صعود الدولار وعوائد الخزانة

5
OCTOBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

انخفض سعر الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم الأربعاء 5\10\2022 مع استعادة الدولار لزخمه ليجعل السبائك أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى، في وقت تتطلع فيه الأسواق لبيانات الوظائف الأمريكية للتنبؤ بمسار رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 1712.93 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1752 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس ذروة ثلاثة أسابيع عند 1729.39 دولار أمس الثلاثاء.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة عند التسوية إلى 1720.80 دولار.

وقفز مؤشر الدولار واحدا بالمئة مقابل منافسيه بعد أن فقد 1.3 بالمئة خلال ساعات الليل مسجلا أكبر انخفاض له منذ مارس آذار 2020. كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات أيضا.

وأظهرت بيانات أن أرباب العمل الأمريكيين في القطاع الخاص كثفوا التوظيف في سبتمبر أيلول، مما يشير إلى أن الطلب على العمال لا يزال قويا على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة وتشديد الأوضاع المالية.

وينتقل التركيز الآن إلى بيانات الوظائف غير الزراعية التي تراقبها الأسواق، وتصدرها وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة.

وعلى الرغم من أن الذهب يُنظر إليه على أنه وسيلة تحوط ضد التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يتسبب في خفض جاذبية السبائك التي لا تدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط سعر الفضة في المعاملات الفورية 2.7 بالمئة إلى 20.54 دولار للأوقية. كما تراجع البلاتين 1.5 بالمئة إلى 915.97 دولار، وانخفض البلاديوم 2.8 بالمئة إلى 2250.67 دولار.

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout