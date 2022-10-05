living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

53 ممثلة ومغنية فرنسية تقص شعرها تضامناً مع الإيرانيات

5
OCTOBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أعلنت مجموعة من الفنانات الفرنسيات تضامنهن مع الانتفاضة النسائية والاجتماعية الجارية في إيران. ونشر تجمع «دعم نساء إيران» على موقع «إنستغرام» أمس، تسجيلاً لممثلات ومغنيات معروفات وهن يمسكن بالمقص ليقصصن خصلات من شعورهن، على غرار ما قامت به آلاف الناشطات الإيرانيات خلال الأيام الماضية، في رد على مقتل الشابة مهسا أميني.

أشهر المتضامنات النجمة إيزابيل أدجاني، وماريون كوتيار، الحاصلة على «الأوسكار»، وجولييت بينوش، وشارلوت رامبلينغ، ومورييل روبن. وقد ظهرن في التسجيل بوجوه بلا مكياج ولا زينة، وهن يتشاركن في ترديد أغنية «بيلا تشاو» الإيطالية التي اشتهرت تعبيراً عن المقاومة.
وجاء في بيان التجمع أنه من المستحيل عدم فضح هذا القمع الرهيب الحاصل في إيران، حيث فقد العشرات حياتهم وبينهم أطفال. كما أن الاعتقالات مستمرة حيث يتزايد احتجاز أعداد من النساء والرجال من دون وجه حق، وغالباً تعذيبهم. ولهذا قررنا تلبية النداء وقص خصلات من شعرنا على غرار الإيرانيات.

تقف وراء التسجيل محاميتان ومحام، هم جولي كوتورييه، نقيبة محامي باريس، وكريستيان فيرال شول الرئيسة السابقة للمجلس الوطني للمحامين، وريشار سيديلو المحامي المتخصص في قضايا حقوق الإنسان. وسبق لسيديلو أن قام بتعبئة الرأي العام من أجل إطلاق سراح المحامية الإيرانية نسرين سوتودة. وقد أعرب عن أمله في أن تؤدي هذه البادرة إلى اتخاذ موقف سياسي فرنسي مما يجري في إيران.

وقالت الممثلة جولي غاييه، شريكة حياة الرئيس السابق فرنسوا هولاند، إن هذا التسجيل «وسيلة لإرسال إشارة تضامن تقول للإيرانيات إننا هنا، ونأمل أن تكون هناك طريقة لأن يطلعن عليه».

الشرق الأوسط
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout