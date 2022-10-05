53 ممثلة ومغنية فرنسية تقص شعرها تضامناً مع الإيرانيات

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أعلنت مجموعة من الفنانات الفرنسيات تضامنهن مع الانتفاضة النسائية والاجتماعية الجارية في إيران. ونشر تجمع «دعم نساء إيران» على موقع «إنستغرام» أمس، تسجيلاً لممثلات ومغنيات معروفات وهن يمسكن بالمقص ليقصصن خصلات من شعورهن، على غرار ما قامت به آلاف الناشطات الإيرانيات خلال الأيام الماضية، في رد على مقتل الشابة مهسا أميني.

أشهر المتضامنات النجمة إيزابيل أدجاني، وماريون كوتيار، الحاصلة على «الأوسكار»، وجولييت بينوش، وشارلوت رامبلينغ، ومورييل روبن. وقد ظهرن في التسجيل بوجوه بلا مكياج ولا زينة، وهن يتشاركن في ترديد أغنية «بيلا تشاو» الإيطالية التي اشتهرت تعبيراً عن المقاومة.

وجاء في بيان التجمع أنه من المستحيل عدم فضح هذا القمع الرهيب الحاصل في إيران، حيث فقد العشرات حياتهم وبينهم أطفال. كما أن الاعتقالات مستمرة حيث يتزايد احتجاز أعداد من النساء والرجال من دون وجه حق، وغالباً تعذيبهم. ولهذا قررنا تلبية النداء وقص خصلات من شعرنا على غرار الإيرانيات.

تقف وراء التسجيل محاميتان ومحام، هم جولي كوتورييه، نقيبة محامي باريس، وكريستيان فيرال شول الرئيسة السابقة للمجلس الوطني للمحامين، وريشار سيديلو المحامي المتخصص في قضايا حقوق الإنسان. وسبق لسيديلو أن قام بتعبئة الرأي العام من أجل إطلاق سراح المحامية الإيرانية نسرين سوتودة. وقد أعرب عن أمله في أن تؤدي هذه البادرة إلى اتخاذ موقف سياسي فرنسي مما يجري في إيران.

وقالت الممثلة جولي غاييه، شريكة حياة الرئيس السابق فرنسوا هولاند، إن هذا التسجيل «وسيلة لإرسال إشارة تضامن تقول للإيرانيات إننا هنا، ونأمل أن تكون هناك طريقة لأن يطلعن عليه».