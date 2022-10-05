شولتس يقّر بخطأ إرتكبته ألمانيا

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أقرّ المستشار الألماني أولاف شولتس أن حكومة بلاده ارتكبت خطأ بعدم إنشاء بنية تحتية في الوقت المناسب لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، وذلك خلال مقابلة مع صحيفة الباييس الإسبانية. وقال إن "إبرام عقود توريد الغاز من روسيا كان خطأ لكن ليس بقدر خطأ ألمانيا في عدم إنشاء البنية التحتية اللازمة أو بناء محطات للغاز الطبيعي المسال من أجل تغيير الموردين إذا لزم الأمر".

وأضاف ان بلاده تحاول الاستجابة بسرعة لتطور الأوضاع نتيجة لانخفاض إمدادات الغاز من روسيا الاتحادية. وتحديداً تم بناء محطات جديدة للغاز الطبيعي المسال، وأعيد إطلاق محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، وتم منح محطتين للطاقة النووية الإذن لمواصلة العمل حتى الربيع.

ولفت شولتس في الوقت نفسه،الى ان الحكومة الألمانية لا تتخلى عن مسار تطوير الطاقة "الخضراء"، قائلا: " نحن نسرع في التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة ، وخاصة طاقة الرياح البحرية والبرية، والطاقة الشمسية".