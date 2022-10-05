المواطن الأميركي باقر نمازي وصل إلى سلطنة عمان بعد مغادرته إيران

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وصل المواطن الأميركي باقر نمازي، واحد من أربعة أميركيين طالبت واشنطن بالافراج عنهم في إطار جهود إحياء الاتفاق النووي المبرم مع طهران، إلى سلطنة عمان بعد مغادرته إيران.



وقال محامي حقوق الانسان جاريد جينسر لوكالة فرانس برس: "تأكدت أنهما وصلا"، مشيرا الى أنه تحدث مع قريب باقر الذي سافر معه على متن الطائرة.



ومن جانبها، أعلنت وزارة الخارجية العمانية أنه تم نقل المواطن الأميريكي محمد باقر نمازي من طهران إلى مسقط اليوم على متن طائرة تابعة لسلاح الجو السُّلطاني العُماني تمهيدًا لعودته الآمنة لبلاده.



واعتقل باقر نمازي المسؤول السابق في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في شباط 2016 حين توجه الى ايران سعيا للافراج عن ابنه سياماك نمازي، رجل الأعمال الايراني الاميركي الذي اوقف في تشرين الاول 2015.



وحكِم على الأب وابنه بالسجن عشرة أعوام في تشرين الأوّل 2016 بتهمة التجسّس.



وأعفي الأب البالغ 85 عاما من إتمام تنفيذ عقوبته في العام 2018، لكنّه لم يتمكّن من مغادرة إيران رغم مشاكله الصحّية.



وهناك مواطنان أميركيان آخران محتجزان في إيران هما: عماد شرقي وهو رجل أعمال حُكم عليه بالسجن عشر سنوات بتهمة التجسس، ومراد طهباز الذي يحمل الجنسية البريطانية أيضا، والذي اعتقل في 2018 وأُفرِج عنه بكفالة في تموز.