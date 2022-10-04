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انقطاع التيار عن 130 مليون شخص في بنغلادش بسبب تعطّل شبكة الكهرباء

4
OCTOBER
2022
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أدى تعطّل شبكة الكهرباء في بنغلادش إلى انقطاع التيار عن 130 مليون شخص على الأقل في البلاد، وفق ما أعلنت إدارة المرفق الحكومي.


وكشف المتحدث باسم مجلس تنمية الطاقة شميم أحسن في تصريح لوكالة فرانس برس أن الشبكة تعطّلت الساعة 14,00 بالتوقيت المحلي، ما أدى إلى انقطاع التيار عن أكثر من 80 بالمئة من البلاد.

وأوضح أحسن أن باستثناء أنحاء في شمال غرب بنغلادش "بقية أنحاء البلاد من دون كهرباء".

وأعلن أحسن أن التيار انقطع عن 130 مليون شخص على الأقل، وأن اسباب العطل لم تعرف بعد.

ولفت الى أن الواقعة "قيد التحقيق"، مرجّحا أن يكون عطل تقني قد تسبب بانقطاع التيار.

وشهدت بنغلادش أزمات كهرباء عدة في الأشهر الأخيرة من جراء ارتفاع أسعار الطاقة على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويتصاعد الغضب الشعبي من جراء انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة في البلد الواقع في جنوب آسيا والذي يواجه صعوبات في تغطية نفقات استيراد كمات كافية من وقود الديزل والغاز لتلبية الطلب على الكهرباء.

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