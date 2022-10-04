living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

باريس تقاطع مباريات مونديال قطر

4
OCTOBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قررت العاصمة الفرنسية باريس عدم بث مباريات مونديال 2022 على الشاشات العملاقة في المناطق العامة بسبب "مخاوف من انتهاك حقوق العمال المهاجرين والأثر البيئي" للبطولة في قطر.

وتأتي خطوة باريس وسط تحركات مماثلة من قبل مدن فرنسية أخرى.

وقال نائب عمدة باريس المسؤول عن الرياضة، بيير رابادان، لإذاعة "فرنسا بلو باريس" اليوم الثلاثاء، "هناك مشكلة تتعلق بالأثر البيئي"، مشيرا إلى "الملاعب المكيفة".

وأضاف أن "الظروف التي تم بناء فيها هذه المنشآت يجب أن تكون موضع تساؤل أيضا".

وتأتي هذه الخطوة رغم امتلاك شركة قطر للاستثمارات الرياضية نادي باريس سان جيرمان لكرة القدم.

وفي هذا الصدد، قال رابادان "تربطنا علاقات بناءة للغاية مع النادي (باريس سان جيرمان) ومالكيه، لكن ذلك لا يمنعنا من الانتقاد عندما نختلف".

ورفضت مدن فرنسية عدة إقامة شاشات لبث مباريات مونديال قطر احتجاجا "على سجل قطر في مجال حقوق الإنسان".

كما تعرضت قطر لانتقادات شديدة في العقد الماضي بزعم معاملتها للعمال المهاجرين، وغالبيتهم من جنوب آسيا، الذين يعلمون في مجال البناء.

AP
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout