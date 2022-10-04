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إيقاف مسؤولين مدى الحياة بسبب كارثة إندونيسيا

4
OCTOBER
2022
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قررت السلطات الإندونيسية إيقاف مسؤول إداري وآخر أمني في نادي أريما لكرة القدم مدى الحياة على خلفية الكارثة الدامية التي شهدها ملعب في مدينة مالانج غربي البلاد وراح ضحيتها 125 شخصا.

وأعلن إروين توبينج من لجنة الانضباط في الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، إيقاف كل من المدير التنفيذي للنادي عبدول هاريس، بسبب مسؤوليته عن النواحي اللوجيستية ورئيس طاقم الأمن سوكو ساتريسنو في ملعب كانجوروهان. 

ووقعت الكارثة مساء السبت عقب اقتحام آلاف المشجعين من جمهور أريما ساحة الملعب عقب الهزيمة 2-3 أمام بيرسيبايا سورابايا واشتباكهم مع الشرطة، ما أدى لحدوث تدافع نتيجة استخدام قوات الأمن الغاز المسيل للدموع بهدف تفريقهم.

واعتذر رئيس نادي أريما أمس الإثنين، مؤكدا أن فريقه وهو شخصيا "يتعاونان ويدعمان" التحقيقات في الواقعة، وأن النادي سيدفع تعويضات مادية لذوي الضحايا والمصابين.

كانت الشرطة الإندونيسية قد كشفت أنها تحقق مع 18 ضابطا بشأن إطلاق قنابل غاز مسيل للدموع السبت الماضي، أثناء أعمال الشغب التي شهدها ملعب المباراة.

وكان هؤلاء الضباط "في الخدمة" ومسؤولين عن "استعمال بنادق" إطلاق الغاز المسيل للدموع، حسبما صرح المتحدث باسم الشرطة ديدي براسيتيو بناء على النتائج المبدئية للتحقيقات الداخلية بشأن الأحداث.

روسيا اليوم
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