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فرنسا مستعدة للشتاء رغم نقص إمدادات الغاز

4
OCTOBER
2022
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أكدت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، الإثنين، أن بلدها مستعد للشتاء رغم نقص إمدادات الغاز في أوروبا، إذا خفض السكان استهلاك الطاقة.

وقالت بورن أمام البرلمان خلال جلسة مخصصة لمناقشة الحرب في أوكرانيا «مهما حصل، نحن مستعدون لهذا الشتاء. توقعنا هذا الوضع مسبقا».

وأشارت إلى أن فرنسا ملأت بالكامل تقريبا خزاناتها المخصصة للغاز وزادت القدرة الاستيعابية للمحطات المشيّدة في الموانئ لمعالجة الغاز الطبيعي المسال. وأضافت «أعلن الرئيس (إيمانويل ماكرون) خطة لتوفير الطاقة هذا الصيف. إذا شارك الجميع، فسنتجاوز هذه الشهور المقبلة من دون خطر حدوث انقطاعات».

وفي خطاب بالفيديو موجّه إلى الشعب الفرنسي، ظهر ماكرون الإثنين مرتديا كنزة بياقة عالية، في لباس بات يرمز لجهود توفير الطاقة المستخدمة للتدفئة.

وحثت الحكومة الفرنسية السكان على عدم استخدام التدفئة في منازلهم إلا إذا انخفضت الحرارة إلى أقل من 19 درجة مئوية، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

الشرق الأوسط
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