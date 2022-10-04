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بايدن: سنفرض عقوبات جديدة على إيران ردّاً على قمعها متظاهرين سلميين

4
OCTOBER
2022
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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، الإثنين، أن الولايات المتّحدة ستفرض هذا الأسبوع عقوبات جديدة وأكلافاً إضافية على مرتكبي أعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين في ايران، وشدد على ملاحقة ومحاسبة المسؤولين الإيرانيين مع الالتزام بدعم حقوق الإيرانيين في التظاهر والاحتجاج بحرية. 

 وكشف في بيان نشره البيت الأبيض أنه خلال الأسبوع الجاري ستعلن إدارته عن تلك العقوبات ضد مسؤولين إيرانيين، مبديا قلقه البالغ من التقارير التي تتحدث عن حملة قمع عنيفة ضد المتظاهرين السلميين في إيران بمن فيهم الطلبة والنساء الذين يطالبون بحقوقهم المتساوية والكرامة الإنسانية الأساسية. 

 وقال عن المتظاهرين الإيرانيين «إنهم يطالبون بمبادئ عادلة وعالمية تدعم ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان». وانتقد النظام الإيراني قائلا: «على مدى عقود، حرم النظام الإيراني شعبه من الحريات الأساسية وقمع تطلعات الأجيال المتعاقبة من خلال الترهيب والإكراه والعنف».

وتعهد باين بوقوف الولايات المتحدة إلى جانب «النساء الإيرانيات وجميع مواطني إيران الذين يلهمون العالم بشجاعتهم». 

وأشار إلى قيام الولايات المتحدة بتسهيل وصول الإيرانيين إلى الانترنت والمنصات الاجتماعية، وشدد على أن بلاده ستحاسب الكيانات الإيرانية مثل شرطة الآداب، المسؤولة عن استخدام العنف لقمع المجتمع المدني.

ويحتج إيرانيون في عدد من المدن على وفاة الشابة مهسا أميني عندما كانت محتجزة لدى الشرطة بدعوى أنها أساءت وضع الحجاب.

 

الشرق الأوسط
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