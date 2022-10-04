بورن: الحوار مع روسيا مستمر فهي قوة عظمى لا يمكن تجاهلها

وتابعت بورن قائلة: “ولذلك اختار رئيس الجمهورية (إيمانويل ماكرون) الحوار مع الرئيس الروسي (فلاديمير بوتين)”.

وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون قد أعلن، في وقت سابق، أن فرنسا عليها بذل كل ما بوسعها لكي تعود أوكرانيا وروسيا إلى طاولة المفاوضات، بمجرد أن يكون الطرفان مستعدين لذلك.

وأشار ماكرون إلى أن الحوار القائم على الاحترام مع روسيا فعال ويسمح بتحقيق نتائج.

وتواصل روسيا منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ عملية عسكرية خاصة لحماية إقليم دونباس من الهجمات المتكررة للقوات الأوكرانية.