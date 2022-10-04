بيسكوف: روسيا ستواصل التشاور مع سكان منطقتي خيرسون وزاباروجيه بشأن الحدود

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اشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إلى أن “روسيا ستواصل التشاور مع السكان المحليين بشأن حدود منطقتي خيرسون وزابوروجيه، وكل شيء سيعتمد على إرادتهم”، وأضاف: “حدود جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك داخل حدود عام 2014، أما حدود خيرسون وزابوروجيه فسنواصل التشاور مع سكان هذه المناطق”.

من ناحية أخرى لفت بيسكوف، إلى أنه حتى الآن “لم يتم التخطيط لاستفتاءات أو استطلاعات رأي جديدة للسكان”.

وكان قد بيسكوف، إلى أنه تم “ارتكاب أخطاء في عمليات الاستدعاء للتعبئة”، موضحاً أن “الأخطاء التي ارتكبت في عمليات التعبئة سيصار إلى تصحيحها”.