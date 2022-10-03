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الخارجية الإيرانية تعلق على استفتاءات الضم الأخيرة في روسيا

3
OCTOBER
2022
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علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، اليوم الاثنين، على الاستفتاءات الأخيرة في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه للانضمام إلى روسيا.

أجاب كنعاني على سؤال بشأن موقف إيران من الاستفتاءات الأخيرة التي جرت في المقاطعات الأوكرانية بأن بلاده تؤكد على ضرورة الاحترام الكامل لمبدأ سيادة أراضي الدول كقاعدة أساسية من قواعد القانون الدولي واحترام مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة.

وشدد على ضرورة تجنب أي عمل استفزازي من شأنه أن يعرقل مسار الوصول الى السلام والاستقرار.

وأضاف أن نيران الحرب في أوكرانيا مازالت مستمرة نتيجة الأعمال الاستفزازية لحلف شمال الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الجهود المبذولة لتخفيف التوتر والصراع بين البلدين لم تصل إلى نتيجة بسبب الخطوات التي تتبعها بعض الأطراف التي لها مصلحة في استمرار الأزمة والتوتر في المنطقة.

وأكد كنعاني دعم إيران للجهود التي تبذل للتوصل إلى تسوية سلمية للنزاع في أوكرانيا، وقد أعلنت دائما عن استعدادها للمساعدة في هذه العملية.

كما رد كنعاني على سؤال الصحفيين بشأن الأخبار المتداولة خلال الأسابيع الأخيرة حول استخدام روسيا للمسيرات الإيرانية خلال العملية العسكرية في أوكرانيا بأن هذه الأخبار لا أساس لها.

مشيرا إلى أن بلاده أعلنت منذ بداية العملية العسكرية في أوكرانيا أنها تتبع سياسة الحياد وعارضت الحرب، مؤكدا على ضرورة تسوية الخلافات بين البلدين سياسيا بعيدا عن العنف.

روسيا اليوم
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