الدوما الروسي يصادق بالاجماع على قانون ضمّ المناطق الأوكرانية الأربع

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صادق النواب الروس اليوم بالإجماع على قانون “ضمّ 4 مناطق أوكرانية”، بعدما أقّره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وأثار إدانة دولية، وفق “وكالة الصحافة الفرنسية”.

وصوّت أعضاء الدوما (مجلس النواب) جميعهم لمصلحة ضمّ منطقتي دونيتسك ولوغانسك (شرق أوكرانيا) ومنطقتيْ خيرسون وزابوريجيا (جنوب)، حسبما أظهر البث المباشر لجلسة التصويت عبر التلفزيون الروسي. ولم يسجل أي اعتراض أو امتناع عن التصويت.

ووقّع بوتين الجمعة معاهدة لضم 4 مناطق أوكرانية تحتلها القوات الروسية جزئيًا أو بالكامل هي لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا خلال احتفال كبير أقيم في الكرملين.

من جهته، هاجم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المراسم التي أقامتها موسكو، معلنًا أن كييف لن تتفاوض مع روسيا ما دام بوتين رئيسها، وكشف أنه سيتقدم بطلب من اجل انضمام “معجّل” لبلاده الى حلف شمال الأطلسي (“ناتو”).

قبل دقائق من تصويت البرلمان، توجّه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى النواب، طالبًا منهم التصويت على “القانون الذي يحمي الثقافة واللغة والحدود الروسية”، بحسب تعبيره.



وقال: “نحن لا نردّ على تهديدات وهمية، نحن نحمي حدودنا ووطننا وشعبنا”.

واتهم لافروف الولايات المتحدة بحشد كل الدول الغربية لدعم كييف ضد موسكو.

وأضاف “لقد أخضعت الولايات المتحدة الغرب كلّه تقريبًا، وحشدته لتحويل أوكرانيا إلى أداة حرب ضد روسيا”.

ويأتي ضم هذه المناطق الأوكرانية بعد 7 أشهر على بداية الاجتياح الروسي لأوكرانيا و”استفتاءات” نظمتها موسكو على عجل في المناطق الواقعة تحت سيطرتها. وكانت روسيا قد ضمّت في العام 2014 شبه جزيرة القرم الواقعة في جنوب أوكرانيا.