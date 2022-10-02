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ديفلين: استسلام الغرب لمطالب زيلينسكي سيحول الشتاء هذا العام من البرد إلى النووي

2
OCTOBER
2022
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قال الصحفي الأمريكي برادلي ديفلن إنه في حال استسلام الغرب لمطالب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالانضمام إلى الناتو فإن الشتاء هذا العام سيتحول إلى شتاء نووي.

أضاف برادلين في مقالة في صحيفة "ذا أميريكان كونسرفاتيف" أنه للوهلة الأولى يبدو اقتراح زيلينسكي سخيفا لدرجة أن يعتقد المرء أنه يقدم أحد عروضه الكوميدية، علما أن عرضه السياسي هذا ليس مضحكا البتة.

ويعتقد الكاتب أن طلب أوكرانيا الانضمام إلى الناتو يمكن أن يكون ذا طابع رمزي وفي حال كان الأمر كذلك يجب على زيلينسكي أن يشعر بالخجل لأنه يدفع العالم إلى حرب نووية.

وأشار إلى أن إعلان زيلينسكي عن تقديم طلب مستعجل للانضمام إلى الناتو سواء كان حقيقيا أم مصطنعا فإن يظهر ازدراء للعواقب التي ستنتج عن ذلك.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه إلى روسيا، صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن كييف ستتقدم بطلب مستعجل للانضمام إلى "الناتو".

من جهته قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أن أبواب الناتو لا تزال مفتوحة وقد أظهرنا ذلك في السنوات الأخيرة، قرار العضوية يتخذه جميع الحلفاء الثلاثين بالإجماع، هدفنا الآن هو تقديم مساعدة عاجلة لأوكرانيا لمساعدتها في الدفاع عن نفسها هذه هي المهمة الرئيسية للتحالف في الوقت الراهن.

وأضاف: الناتو ليس جزءا من الصراع، لكننا نقدم الدعم لأوكرانيا حتى تتمكن من ممارسة حقها في الدفاع عن النفس.

روسيا اليوم
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