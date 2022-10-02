لافروف: لا توجد لغة مشتركة مع العنصريين

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صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أنه يجب أن تتطور روسيا بطريقة لا تعتمد على "أي عنصريين".

وردا على سؤال صحفي عن إمكانية إيجاد لغة مشتركة مع "العنصريين" أجاب لافروف في بث برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين" في قناة "روسيا-1": "لا أعتقد".

وأضاف: "قال الرئيس (الروسي فلاديمير بوتين) بطريقة عامة ما كنا نحذر منه منذ سنوات عديدة، وحثنا على تغيير آرائنا، كما قال: "لقد تم التخلص من الأقنعة"، أعتقد أن العنصرية لم تختف في أي مكان، كما نفهمه الآن، وإذا اعتقدنا أنها عنصرية سرية، فمن الواضح الآن أن أكثرها عنصرية مباشرة وصريحة ووقحة".

وشدد على أن روسيا ستتطور بطريقة تسمح لها بعدم الاعتماد على أي عنصريين، والاعتماد على نفسها فقط وعلى الأشخاص في جميع أنحاء العالم الذين يعتمدون علينا".

وصرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، إن الروسوفوبيا الغربية هي ليست سوى عنصرية.