قراء "Le Figaro" يخشون على المستقبل بعد طلب زيلينسكي المستعجل الانضمام إلى الناتو

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انتقد قراء صحيفة "Le Figaro" الفرنسية الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بعد قراره التقدم بطلب للحصول على عضوية بشكل مستعجل في حلف الناتو.

وكتب أحد المعلقين: "آمل حقا أن يكون لدى أحد أعضاء الناتو على الأقل الحس السليم لاستخدام حق النقض ضد هذه العضوية. وإلا فإن ذلك سيعني حربا مباشرة مع روسيا".

وقال آخر "أوكرانيا تعيش فقط بفضل مساعدة الغرب التي لن تدوم إلى الأبد".

وقال معلق آخر: "وفقا لميثاق الناتو، لن تنضم أوكرانيا إلى الحلف، لأن البلاد في حالة نزاع مع روسيا".

وأضاف مستخدم: "يجب أن تتوقف هذه الهستيريا! يجب ألا نفجر الكوكب بسبب أوكرانيا".

ولخص القراء "لا نريد هذا: لا في الناتو ولا في الاتحاد الأوروبي. هذا الصراع ليس صراعنا".

في وقت سابق، أعلن زيلينسكي أن أوكرانيا ستتقدم بطلب مستعجل للانضمام إلى حلف الناتو على وجه السرعة.

من جهته قال الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، في تعليقه على بيان زيلينسكي، إن الناتو سيركز الآن جهوده فقط على مساعدة كييف في الدفاع عن نفسها.