living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

روسيا وأوكرانيا: الرئيس الأمريكي بايدن يقول "بوتين المتهور لن يخيفنا"

1
OCTOBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، روسيا، من أن بلاده لن تخاف من التهديدات المتهورة، بعدما أعلن بوتين ضم 4 مناطق من أوكرانيا إلى بلاده.

وبدا أن بوتين يعلن تهديدا مبطنا، باستخدام الأسلحة النووية، للدفاع عن المناطق الجديدة.

وقال بوتين إن هذه المناطق، ستكون جزءا من روسيا "إلى الأبد".
من جانبه قال ينس ستولتنبيرغ، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، "الناتو"، إن ضم روسيا، هذه المناطق، يعد أكبر تصعيد، من جانب موسكو، منذ بداية الحرب.

وفي كلمة متلفزة، قال بوتين، إن السكان في خيرسون، وزابوريزهيا، ولوهانسك، ودونبتسك، قد صوتوا "للانضمام إلى أهلهم في الوطن الأم".
وكان بوتين يشير للاستفتاء، المزعوم الذي أجري في الأيام الماضية، لكن أوكرانيا، وحلفاءها الغربيين، يستنكرون هذا الإجراء، ويعتبرونه نوعا من العار.

وجاء أغلب ما في الخطاب الأخير لبوتين، موجها للغرب.

وقال بوتين إن الولايات المتحدة، "خلقت سابقة" باستخدام السلاح النووي، ضد اليابان، في نهاية الحرب العالمية الثانية، وهو الكلام الذي اعتبره الغرب تهديدا قويا.

وكان بوتين قد أكد الأسبوع الماضي، أن بلاده لديها "العديد من أنواع أسلحة الدمار الشامل"، مضيفا، "سوف نستخدم كل الأسلحة المتاحة لدينا، وأنا لا أخادع".

وأكدت الحكومة الروسية، أن أي هجوم على الأراضي المنضمة حديثا، سينظر إليه على أنه هجوم على الأراضي الروسية، وهو ما يعني تصعيدا حربيا.

من جانبه قال بايدن، عن تصريحات نظيرة الروسي، بوتين "بالكلمات المتهورة، والتهديدات" مضيفا، أن يوتين "لن يخيفنا".

وقال بايدن، في تصريحات في البيت الأبيض، "أمريكا وحلفاؤها، لن يخافوا"، ثم وجه كلماته للرئيس الروسي بشكل مباشر، موجها سبابته نحو الكاميرا، قائلا، "أمريكا مستعدة بالكامل، مع حلفائها في الناتو، للدفاع عن كل شبر من أراضي الدول الأعضاء".

وواصل "سيد بوتين، لا تستخف بكلماتي، أنا أعني كل شبر".

وبعد قليل أوضح أكبر مستشاري الأمن القومي لبايدن، أنه بالرغم من أن هناك فرصة للجوء روسيا للسلاح النووي، إلا أنه لا يوجد حاليا تهديدات وشيكة.

وبدأت أوكرانيا، طلبا سريعا للانضمام إلى الناتو، بعد لحظات من خطاب بوتين.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا كانت دوما عضوا في حلف الناتو "بشكل عملي"، واتهم موسكو بإعادة رسم الحدود مع بلاده "باستخدام القتل، والابتزاز، والتعذيب، والأكاذيب".

وتفادي ستولتنبيرغ التعليق على طلب أوكرانيا، مؤكدا أن الأمر يعود للدول الأعضاء في الناتو، والبالغ عددهم 30 عضوا.

وقال ستولتنبيرغ للصحفيين، "الدول الأعضاء لم، ولن" تعترف بهذه المناطق كجزء من الأراضي الروسية، متهما بوتين، "بالتهديد غير المسؤول باستخدام السلاح النووي".

ووصف عملية الضم الأخيرة بأنها "لحظة تحول محوري" في الحرب.

من جانبها قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لين إن "الضم غير القانوني الذي أعلنه بوتين، لن يغير أي شيء".

وأضافت "كل الحدود التي غيرها الغزاة الروس بشكل غير قانوني، تعتبر أراض أوكرانية، وستبقى جزءا من سيادة هذه الأمة".

وقالت كوريا الجنوبية إنها لا تعترف، بضم روسيا هذه المناطق، مؤكدة سيادة أوكرانيا عليها، وعلى كامل أراضيها، ويجب حماية استقلالها.

وبينما كان بوتين يلقي خطابه في موسكو، على بعد نحو 750 كيلومترا، كانت قواته تتعرض للحصار، من قبل القوات الأوكرانية، في ليمان، وهي مدينة استراتيجية، مهمة شرقي منطقة دونيتسك، إحدى المقاطعات الأربع التي ضمها.

وكان الجيش الأوكراني حريصا على سرعة تجقيق إنجاز عسكري، بحيث تتقدم القوات لأكبر قدر ممكن في المنطقة، وأظهرت مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي، القوات الأوكرانية، في قلب مدينة يامبيل، الواقعة على بعد 16 كيلومترا شرقي ليمان.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية، الجمعة، إنها استعادت قرية دروبيشيف، على بعد 8 كيلومترات شرقي ليمان.

وفي زابوريزهيا، قتل نحو 30 شخصا، في قصف صاروخي روسي، استهدف قافلة، من سيارات المدنيين.

وفي الوقت نفسه، استخدمت روسيا حق النقض، "الفيتو"، على مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي، كان ينص على إدانة ضمها للمناطق الأوكرانية، وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن ما جرى كان محاولة غير مسبوقة، لإدانة عضو دائم في مجلس الأمن.

وقد كان تصرف روسيا متوقعا قبل تقديم مشروع القرار، الذي امتنعت الصين، والهند عن التصويت عليه.

BBC
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout