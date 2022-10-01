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إعلام: الحكومة الكويتية رفعت استقالتها وحددت 11 أكتوبر موعدا لأول جلسات مجلس الأمة

1
OCTOBER
2022
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قالت تقارير إعلامية إن الحكومة الكويتية قد رفعت استقالتها إلى القيادة السياسية للبلاد.
ووفقا لتصريحات، نقلتها القبس الكويتية، قالت مصادر حكومية إن الحكومة تقدمت باستقالتها إلى القيادة السياسية في البلاد، وذلك خلال اجتماعها الاستثنائي الذي عقدته صباح اليوم.
وأوضحت المصادر أن الحكومة قد حددت يوم الـ11 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري موعدا لانعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة.
وفيما أكدت أن مجلس الوزراء اعتمد مرسوماً بهذا الخصوص، فقد لفتت إلى أن التشكيل الحكومي الجديد سيتم لعانلده قبل تلك الجلسة.
وكانت نتائج الانتخابات الكويتية قد أعلنت فجر أمس الجمعة، حيث تغيرت تركيبة المجلس القديم بما يقارب الـ54%، في حين عاد إلى قبة البرلمان الكويتي 12 نائباً من ممثلي الشعب في المجالس السابقة.

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