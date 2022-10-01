living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

البريطانيون يعودون لسنة 1753 بسبب تكاليف الكهرباء الباهظة

1
OCTOBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بسبب تكاليف الكهرباء الباهظة في بريطانيا باتت الحانات والمطاعم تستخدم بشكل متزايد الشموع بدلا من الإضاءة الكهربائية، كما شجعت حمامات السباحة العملاء على الاستحمام في المنزل.

وذكرت صحيفة "الإندبندنت" في تقرير أن العديد من الشركات تتوقع زيادة في تكاليف الكهرباء بأكثر من 500%، في حين اضطرت بعضها بالفعل للإغلاق.

على سبيل المثال، تحولت حانة "Masons Arms" في مقاطعة كورنوال إلى استخدام الشموع يوم الاثنين لخفض فواتير الطاقة.

ووفقا لمالكي المؤسسة، فإن جميع الشركات باتت تبحث عن استراتيجيات للبقاء، حيث تغلق عدة أيام في الأسبوع لتوفير التكاليف، قائلا: "سنعود إلى عام 1753 عندما تم افتتاح The Masons Arms".

كذلك قال مالك حانة "كراون إن" في مدينة ميدلتون، كالوم نولان، إنه سيتحول إلى استخدام الشموع، ولن يستسلم للزيادات "المجنونة" في أسعار الكهرباء، مضيفا أنه لا يستبعد عدم دفع فاتورته الشهر المقبل بسبب زيادة الإنفاق 200%.

وقد أثر ارتفاع أسعار الطاقة أيضا على النوادي المرتبطة بالرياضة واللياقة البدنية.

ونشرت إدارة "Jesmond Pool and Gym" في نيوكاسل، بيانا خاصا لعملائها، ذكرت فيه أنه عند استخدام الحمامات، يستهلك الزوار كمية كبيرة من المياه، وكذلك الطاقة من أجل التدفئة، وخاطبت عملائها: "هل يمكنك الاستحمام في المنزل بدلا من حوض السباحة؟".

RIA Novosti
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout