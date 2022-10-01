الذهب يرتفع لأعلى مستوى في أسبوع

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ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى في أسبوع مع انخفاض الدولار يوم أمس الجمعة لكنها تقترب من تسجيل أسوأ هبوط فصلي منذ آذار العام الماضي بسبب المخاوف من أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على وشك رفع أسعار الفائدة بدرجة كبيرة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى1670.10 دولار للأونصة، ليعزز مكاسبه حتى الآن هذا الأسبوع إلى 1.7 بالمئة.

وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة أيضا إلى 1678.80 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.6 بالمئة إلى 19.11 دولار للأونصة. فيما تراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 864.39 دولار للأونصة. ويتجه المعدنان إلى التراجع للربع الثاني على التوالي.

وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2205.40 دولار للأونصة. وكان قد ربح نحو 14 بالمئة حتى الآن هذا الربع.