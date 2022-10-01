نائبة رئيس نيكاراغوا: السفير الأميركي الجديد "لن يدخل" البلاد

A + A -

حذّرت روزاريو موريو، نائبة رئيس نيكاراغوا وزوجته، السفير الجديد الذي عيّنته الولايات المتحدة من أنّه "لن يدخل" نيكاراغوا.



وبرّرت موريو هذا الموقف، بحديثها عن "تدخّل" حاصل من جانب هذا الدبلوماسي.



وقالت خلال قراءة مذكرة صادرة من وزارة الخارجية: "نُكرّر أنّ هوغو رودريغيز لن يُقبَل في نيكاراغوا تحت أيّ ظرف من الظروف (...) فليعلم هؤلاء الإمبرياليّين: هوغو رودريغيز لن يدخل إلى هنا".



وأشارت وزارة الخارجية النيكاراغوية إلى أنّها حذّرت واشنطن في 28 تموز، من أنّ تعيين رودريغيز سفيرًا في ماناغوا لن يُقبَل، بسبب موقفه "التدخّلي وعدم احترامه"، معتبرةً أنّ قبول اعتماده سيُشكّل "إساءة"، وذلك بعد وصفِه نظام ماناغوا بأنّه "دكتاتوري" خلال جلسة استماع له أمام مجلس الشيوخ الأميركي أثناء عمليّة تثبيته.