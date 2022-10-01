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ثروة فاوتشي وزوجته ارتفعت بـ5 ملايين دولار خلال جائحة كورونا

1
OCTOBER
2022
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كشفت مجموعة معنية بمراقبة إنفاق الحكومة الأمريكية، أن صافي ثروة مستشار الرئيس لشؤون الصحة، أنتوني فاوتشي، وزوجته، نمت بمقدار 5 ملايين دولار خلال جائحة كورونا.

ووفقا لجمعية OpenTheBooks غير الربحية، ارتفعت الثروة المجمعة للمدير المتقاعد للمعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية البالغ من العمر 81 عاما وزوجته كريستين غرادي، وهي أخصائية أخلاقيات علم الأحياء، من 7.5 مليون دولار في عام 2019 إلى 12.6 مليون دولار في نهاية عام 2021.

وحسب التقرير، يعزى تعزيز ثروة الزوجين جزئيا إلى الزيادات الكبيرة في الرواتب والمكافآت النقدية والعائدات.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة آدم أندريجوسكي إنه "على الرغم من أن فاوتشي أصبح شخصية مثيرة للجدل، إلا أن النظام قدم له مكافأة كبيرة"، مشيرا إلى أنه "في حين أن فاوتشي كان بيروقراطيا حكوميا لأكثر من 55 عاما، فقد ارتفع صافي ثروة أسرته خلال الجائحة".

وأوضح أن "صافي ثروة فاوتشي، استند إلى ارتفاع الرواتب في نهاية حياته المهنية ، والجوائز النقدية المربحة التي تمنحها المنظمات غير الربحية في جميع أنحاء العالم، ومحفظة استثمارية كبيرة"، مضيفا: "إنه الموظف الفيدرالي الأعلى أجرا، ومعاش تقاعده هو الأكبر في التاريخ الفيدرالي، وهو يقبل جوائز بقيمة مليون دولار من مؤسسات أجنبية غير ربحية".

روسيا اليوم
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