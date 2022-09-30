تعرّض القنصلية الروسية في نيويورك للتخريب

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تعرّضت القنصلية الروسية في الجانب الشرقي الأعلى من مانهاتن للتخريب، الجمعة، وذلك قبل ساعات من توقيع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقادة لوغانسك ودونيتسك وزابوروجيه وخيرسون اتفاقيات الانضمام إلى روسيا الاتحادية.

وأكدت السلطات أن المبنى، الواقع في شارع 91 الشرقي، تعرض للتخريب بالطلاء حوالي الساعة 1 صباحا.

ولم تكن هناك كلمات مرئية - فقط خطوط عريضة من الطلاء الأحمر تنتشر عبر واجهة الطابق الأرضي من المبنى، وتغطي النوافذ والأبواب المزدوجة، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".

وقال مسؤولون إنه يجري التحقيق في الحادث باعتباره حادث تحيز محتمل.