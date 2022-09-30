تفاصيل جديدة في قضية مذيعة أميركية انتحرت الشهر الماضي

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تحدّثت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن تفاصيل جديدة حول قصة انتحار مذيعة أميركية شغلت الشارع الأميركي قبل شهر، مؤكدةً أن أفعال خطيبها كان لها دور في القرار الحزين.

والشهر الماضي، عُثر على “نينا باتشولكي” (27 عاما) متوفيةً في شقتها، واستُدعيت الشرطة إلى شقتها في ولاية ويسكونسن في الساعة 11 صباحًا، بعدما اتصل الأصدقاء القلقون برقم 911 لإخبارهم أنها كانت تهدد بقتل نفسها.

وجاءت وفاة المذيعة الأميركية قبل 6 أسابيع فقط من زواجها من خطيبها “كايل هاس”، وهو أب مطلق لطفلين يكبرها بـ11 عاما، في قصة غريبة صدمت الشارع الأميركي.

في السياق، أكدت صحيفة “ديلي ميل” أن خطيبها التي كانت على بعد أسابيع من الزواج منه، كان قد خاض علاقة غرامية أخرى، مما تسبب لها بالاكتئاب.

وأفادت التفاصيل بأن علاقتهما على مدار عامين، كانت مليئة بالمشاكل وتخللها احتساء الكحول المفرط، مما أدى لتدهور حالة نينا النفسية، وأن نينا اقتنت المسدس الذي استخدمته للانتحار، قبل أقل من ساعتين من تنفيذها عملية الانتحار.

وكشف تقرير الشرطة الجديد، إن رسالة نينا الأخيرة كانت لخطيبها وقالت فيها: “أحبك يا كايل بالرغم مما فعلته بي. أنا آسفة لأنني سأفعل ما عليّ فعله ولكنني لا أستطيع تحمل الألم بعد الآن”.

skynews