وقال بوتين، أمام حشد من الناس: "روسيا تفتح أبوابها أمام الأقاليم التي انضمت إليها"، ثم خاطب سكان المناطق الأوكرانية التي ضمتها موسكو بالقول: "أهلا بكم في الوطن".

وأضاف: "ندعو لإرسال إشارة احترام لمن قرر الانضمام لروسيا"، مبرزا "سنبذل كل ما في وسعنا لإعادة النهوض بالاقتصاد وإعادة بناء المدارس والمستشفيات".

ثم ختم بوتين كلمته للروس، قائلا: "النصر سيكون لنا".

وكان الرئيس الروسي قد أعلن الجمعة، ضم 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا بحضور نواب البرلمان وممثلي الأقاليم، وهي دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوريجيا.

وبعد ذلك، شبك يديه بأيدي زعماء المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الروسية، وهتف معهم "روسيا! روسيا!".

ونددت دول غربية بالضم الروسي، وقالت إنه يمثل "انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة"، مشددة على أنها "لن تعترف به مطلقا".