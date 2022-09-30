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الذهب يرتفع لأعلى مستوى في أسبوع

30
SEPTEMBER
2022
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ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى في أسبوع مع انخفاض الدولار اليوم الجمعة لكنها تقترب من تسجيل أسوأ هبوط فصلي منذ آذار (مارس) العام الماضي بسبب المخاوف من أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) على وشك رفع أسعار الفائدة بدرجة كبيرة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى1670.10 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1428 بتوقيت غرينتش، ليعزّز مكاسبه حتى الآن هذا الأسبوع إلى 1.7 بالمئة.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.6 بالمئة أيضا إلى 1678.80 دولار.

وقال كبير محللي السوق في آر.جيه.أو فيوتشرز دانييل بافيلونيس: "سوق الذهب في منطقة يمكننا أن نرى فيها بعض الحركة التصاعدية... (لكن) كل هذا يعتمد على ما سيفعله الدولار وأسعار الفائدة في عطلة نهاية الأسبوع".
 
وتراجعت أسعار الذهب 7.6 بالمئة منذ بداية الربع الحالي لتسجل سادس انخفاض شهري لها على التوالي في أطول سلسلة من الانخفاضات الشهرية في أربع سنوات.

ويقلّل ارتفاع أسعار الفائدة من جاذبية الذهب لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.6 بالمئة إلى 19.11 دولار للأوقية. فيما تراجع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 864.39 دولار للأوقية. ويتّجه المعدنان إلى التراجع للربع الثاني على التوالي.

وصعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 2205.40 دولار للأوقية. وكان قد ربح نحو 14 بالمئة حتى الآن هذا الربع.
Reuters
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