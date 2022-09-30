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بالصورة- هكذا تبدو خريطة أوكرانيا بعد ضم روسيا مناطق انفصالية

30
SEPTEMBER
2022
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وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، على معاهدات ضم أربع مناطق أوكرانية انفصالية، بما يشكل نحو 15 في المئة من مساحة أوكرانيا.
والمناطق الانفصالية التي جرى ضمها من روسيا، هي لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا، خلال حفل كبير أقيم في الكرملين.
ويأتي الإعلان الروسي، على الرغم من أن التقارير الغربية والأوكرانية، تقول إن هذه المناطق الأربع لم تسيطر عليها القوات الروسية بشكل كامل بعد.
وقال الرئيس الروسي إن سكان المناطق الأربع "اختاروا بصوت واحد" الانضمام إلى روسيا بعد الاستفتاءات التي نظّمتها موسكو.
وقال: "أريد أن أقول لنظام كييف وأسياده في الغرب: سكان لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا سيصبحون مواطنينا إلى الأبد".
ولا يعرف بعد مصير المواطنين في المناطق الانفصالية التي جرى ضمها إلى روسيا، إن كانوا بالتالي سيشملهم قرار التعبئة الجزئية أم لا.
فقد سبق أن أعلن الأسبوع الماضي، بوتين، تعبئة لدعم القوات الروسية المقاتلة في أوكرانيا، والتي منيت بخسائر كبيرة في الأشهر الأخيرة.
عربي21

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