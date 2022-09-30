بايدن: انتخابات إيطاليا دليل على خطر تواجهه الديمقراطية

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أشار الرئيس الأميركي جو بايدن إلى نجاح اليمين المتشدد في انتخابات إيطاليا كدليل على ما قال إنه خطر يواجه الديمقراطية في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة، وفق ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال بايدن لحكام ولايات من الحزب الديمقراطي خلال اجتماع عقد ليل الأربعاء «رأيتم ماذا حصل في إيطاليا في هذه الانتخابات. ترون ما الذي يحصل حول العالم»، وذلك في إشارة إلى فوز زعيمة اليمين المتشدد جورجيا ميلوني بالانتخابات في إيطاليا.

وأضاف «لا يمكننا أن نتفاءل حيال ما يحصل هنا أيضا»، في إشارة إلى ما يعتبرها قوى مناهضة للديمقراطية بقيادة سلفه دونالد ترمب قبيل انتخابات منتصف الولاية الرئاسية المرتقبة في نوفمبر (تشرين الثاني) والتي ستحدد الحزب المهيمن على الكونغرس.

وذكر بايدن بأن الرئيس الصيني شي جينبينغ أبلغه «بشكل مباشر بأن الديمقراطيات لا يمكن أن تكون مستدامة في القرن الـ21» مضيفا «لا أريد أن أبالغ في الأمر، لكنني لا أريد أيضا أن أقلل من شأنه. لهذا السبب أشعر بهذا المقدار من القلق». وتابع «الديمقراطية على المحك».