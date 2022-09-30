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أكد عمدة دونيتسك أليكسي كوليمزين، بأن مدنيين أصيبا بجروح بسبب انفجار ألغام “البتلة” المضادة للأفراد في حي كيروفسك في دونيتسك.

يذكر أن انفجارين لألغام “البتلة” وقعا في منازل خاصة في شارغ غارين في حي كيروفسك ما أدى إلى إصابة رجل يبلغ من العمر 90 عاما وامرأة تبلغ الـ 87 عاما.

صمم لغم “البتلة” المحظور من قبل المعاهدات الدولية لإلحاق الضرر في الأطراف السفلية للأفراد وخاصة المدنيين، حيث يتم تفعيل اللغم من خلال الدوس عليه، ما يزيد من خطر هذه الألغام هو لونها الأخضر المموه وشكلها البريء الذي يستقطب الأطفال للعب بها، وهي نسخة مطابقة للغم الأمريكي “دراغون توث”.

ويتم نشر هذه الألغام عن طريق إطلاق صواريخ مزودة بها من قبل القوات الأوكرانية على المناطق المستهدفة.

ويجدر الذكر أن أوكرانيا قامت بالمصادقة عام 2005 على اتفاقية أوتاوا، التي تحظر استخدام وتخزين وإنتاج الألغام المضادة للأفراد وبالتالي فإن كييف تنتهك التزاماتها الدولية..