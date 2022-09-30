زاخاروفا: يجري النظر في مسألة استئناف أنشطة التفتيش بموجب معاهدة “ستارت-3”

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أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أنه يتم النظر في مسألة استئناف أنشطة التفتيش بموجب معاهدة “ستارت-3″، وتجري موسكو وواشنطن حوارا حول ذلك.

وقالت زاخاروفا: “تم تعليق أنشطة التفتيش بموجب المعاهدة بالاتفاق المتبادل مع الأمريكيين منذ بداية عام 2020، بسبب وباء فيروس “كورونا”، ويجري النظر في استئنافها، وهناك حوار عبر القنوات المسؤولة حول كيفية عودة الأطراف إلى التنفيذ الكامل لهذا الجزء من المعاهدة”.

وأشارت إلى أن الحوار بين الولايات المتحدة وروسيا في إطار “ستارت-3″، يتعلق في المقام الأول باللجنة الاستشارية الثنائية بشأن معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية.

وأضافت: “تجري حاليا دراسة احتمالات عقد اللجنة لجلستها وجها لوجه. وتواصل بحث المشاكل التنظيمية والفنية التي يجب معالجتها عن بعد”.

وأكدت أنه تم حل بعض القضايا، وإحراز تقدم كبير في بعضها الآخر.

وأردفت: “لكن في الوقت نفسه، لا يزال هناك عدد من الصعوبات الكبيرة، بسبب الإجراءات غير البناءة ضد روسيا من قبل الولايات المتحدة وشركائها”.