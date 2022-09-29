استهداف "نورد ستريم".. من يمكن أن يستفيد ومن "الخاسر الأكبر"؟

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بعد أربعة أيام من اكتشاف تسريبات الغاز في خطي نورد ستريم للغاز، لم يتضح بعد الطرف الذي قد يكون وراء أي هجوم على خطي الأنابيب اللذين أنفقت روسيا وشركاؤها الأوروبيون مليارات الدولارات لمدهما، لكن محللين أشاروا لوجود مستفيدين وخاسرين من الحادث الذي قد يعرقل تصدير الغاز الروسي لأوروبا لسنوات قادمة.

ويأتي التسرّب الواسع في هذه المنشآت الاستراتيجية التي تربط بين روسيا وألمانيا وسط الحرب الروسية على أوكرانيا والمواجهة المستمرة بين الغرب وموسكو.

كشف خفر السواحل السويديون حدوث التسربات بعد انفجارات مشبوهة الاثنين في المياه الدولية قبالة جزيرة بورنهولم الدنماركية، ولكن في المنطقتين الاقتصاديتين الخالصتين التابعتين للدولتين الإسكندنافيتين.

وكان نورد ستريم 2 الذي اكتمل إنجازه في العام 2021، يهدف إلى مضاعفة القدرة على تصدير الغاز الروسي إلى ألمانيا. وقد تم تعليق تشغيله ردا على غزو أوكرانيا.

ويرى خبير الطاقة في مؤسسة Kiplinger للاستشارات والتحليلات جيم بيترسون أنه ليس من الواضح من الذي سينتصر ويخسر من هذه الهجمات، لكن "من المؤكد أن أوروبا هي الخاسر الأكبر".

ويضيف بيترسون في حديث لموقع "الحرة" أن "إتلاف خطوط الأنابيب يجعل من الصعب، وربما المستحيل، إعادة شحنات الغاز الروسي إلى أوروبا مرة أخرى، حتى لو تم حل التوترات بشأن حرب أوكرانيا".

ويشير بيترسون إلى أن "روسيا تخسر أيضا للسبب نفسه، لإن الأضرار التي لحقت بخطوط الأنابيب يمكن أن تستبعد استعادة الوصول إلى سوق الغاز في أوروبا".

أما المستفيدون بحسب بيترسون فهم "موردو الغاز الآخرون، لأن هذا يجعل أوروبا أكثر اعتمادا على الموردين مثل الدنمارك والولايات المتحدة وقطر ومصدري الغاز الطبيعي المسال الآخرين".

يتفق المحلل السياسي والخبير في القانون الدولي صباح المختار مع هذا الطرح ويبين أن "أوروبا وروسيا هما أبرز الخاسرين من هذا الاستهداف".

ويقول المختار في اتصال مع موقع "الحرة" من لندن إن "الخاسر الأكبر حاليا هو الغرب، لإن روسيا أصلا خسرت نتيجة العقوبات على بيع الغاز، بينما هذا الحادث سيضيف نوع من الإشكال لتزويد أوروبا بالغاز، حتى لو سمح به في المستقبل".

بالنسبة لروسيا يؤكد المختار أن موسكو "خسرت تصدير الغاز قبل الحادث، واليوم خسرت أكثر لإنها لن تستطيع بيع الغاز لأوروبا في حال تم تخفيف العقوبات عليها مع قدوم فصل الشتاء وحاجة أوروبا للطاقة الروسية".

تبادل كل من الغرب والولايات المتحدة من جهة وروسيا من جهة ثانية الاتهامات بالمسؤولية عن الحادث.

ورجح الاتحاد الأوروبي وجود تخريب وراء التسريب في خطي نورد ستريم من دون الإشارة إلى الطرف المسؤول أو يذكر شيئا عن السبب وراء ذلك.

وندد حلف شمال الأطلسي بأعمال التخريب "المتعمدة والمتهورة وغير المسؤولة" على خطَي أنابيب الغاز نورد ستريم في بحر البلطيق، مشيرا إلى أنه سيدافع عن نفسه ضد أي هجمات على منشآته الحيوية.

وكانت موسكو شنت هجوما مضادا، الأربعاء، ملمحة إلى تورط الولايات المتحدة المحتمل. وتحدث الكرملين عن "عمل إرهابي" مفترضا "ضلوع" دولة أجنبية، داعيا إلى إجراء "تحقيق عاجل".

وتعليقا على ذلك صرحت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض بأن "من السخف" أن تلمح روسيا إلى أن الولايات المتحدة يمكن أن تكون مسؤولة عن التسرب.

وقالت أدريان واتسون "نعلم جميعا أن روسيا تنشر معلومات مضللة منذ وقت طويل وهي تقوم بذلك مجددا هنا". وجاء كلام واتسون ردا على دعوة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الرئيس الأميركي جو بايدن ليُعلن ما إذا كانت الولايات المتحدة متورطة في مسألة تسرب الغاز.

ويرى المحلل السياسي الروسي يفغيني سيدروف أن روسيا ودول الاتحاد والأوروبي بطبيعة الحال هم "الخاسرون بعد هذه الحوادث، التي تزامنت بعضها مع البعض بشكل غريب وملفت".

ويضيف سيدروف لموقع "الحرة" أن "من المنطقي أن نصل لاستنتاج مفاده أن المستفيد الأبرز من هذه الحوادث هو الولايات المتحدة، التي لم تكن ترضى عن تطور العلاقات الاقتصادية بين موسكو ودول الاتحاد الأوربي ولا سيما فيما يتعلق بإمدادات الغاز".

ويتابع المحلل الروسي أنه "من الناحية المنطقية ليس من مصلحة روسيا أن تضر بنفسها، لإن هذه الأنابيب تتطلب الآن عمليات إصلاح ربما تستمر لسنوات وبالتالي لن تكون موسكو قادرة على استئناف تصدير الغاز حتى بعد انتهاء الأزمة الأوكرانية".

"روسيا المشتبه به الرئيسي"

لكن شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية ذكرت نقلا عن ثلاثة مصادر أن مسؤولي الأمن الأوروبيين رصدوا سفنا وغواصات تابعة للبحرية الروسية على مسافة ليست ببعيدة عن مواقع التسريبات.

وقالت هذه المصادر التي تحدثت دون الكشف عن هويتها، إنه من غير الواضح ما إذا كان للسفن أي علاقة بالتسريبات في خطي أنابيب الغاز، لكن وجود سفن البحرية الروسية سيكون أحد العوامل العديدة التي سيبحث فيها المحققون.

وأفاد أحد مسؤولي المخابرات بأنه غواصات روسية رصدت على مقربة من تلك المناطق الأسبوع الماضي، بحسب "سي إن إن".

وقال ثلاثة مسؤولين أميركيين إن الولايات المتحدة ليس لديها تفسير شامل حتى الآن لما حدث بعد أيام من الانفجارات في خطي الأنابيب الاثنين.

وتعمل السفن الروسية بشكل روتيني في المنطقة، وفقا لمسؤول عسكري دنماركي، الذي أكد أن وجود السفن لا يشير بالضرورة إلى أن روسيا تسببت في الانفجارات.

وقال المسؤول الدنماركي: "نراهم كل أسبوع. لقد زادت الأنشطة الروسية في بحر البلطيق خلال السنوات الأخيرة. إنهم في كثير من الأحيان يختبرون وعينا - سواء في البحر أو في الجو".

وقال مسؤولان أميركيان أحدهما عسكري إن روسيا لا تزال المشتبه به الرئيسي؛ لأنه لا يوجد مشتبه به آخر معقول لديه القدرة والإرادة لتنفيذ العملية.

من جانبه، قال المسؤول العسكري الدنماركي إنه "من الصعب تخيل أي جهة فاعلة أخرى في المنطقة لديها القدرات والمصالح لتنفيذ مثل هذه العملية".

ويرى خبير الطاقة جيم بيترسون أن "هناك شبهات كبيرة في أن روسيا كانت وراء هذه التفجيرات"، مضيفا أنه "ربما تحاول من خلالها تحذير أوروبا من إمكانية شن هجمات على البنية التحتية للطاقة الحيوية الأخرى إذا استمرت الدول الأوروبية في دعم أوكرانيا".

كذلك يبين بيترسون أن روسيا "يمكن أن تدعي أن الهجمات نفذتها بالفعل الولايات المتحدة أو دول الناتو، واستخدام ذلك كذريعة للرد بطريقة ما".

ويشير بيترسون إلى أنه "ونظرا لأن روسيا لا تصدر الغاز حاليا عبر خطوط الأنابيب، فربما شعرت أنه ليس لديها ما تخسره اقتصاديا من خلال تعطيل الخطوط".

يؤكد بيترسون أن "روسيا تحاول إلقاء اللوم على الولايات المتحدة حتى تتمكن من التهديد بتصعيد الحرب بطريقة ما، من خلال الادعاء بأن الولايات المتحدة خربت نورد ستريم وأن روسيا قد تضطر إلى الرد على هذا التخريب المزعوم".

وفي السياق ذاته يقول المحلل صباح المختار إنه "وبغض النظر عن الجهة المتورطة في الحادث، فلا قيمة فنية واقتصادية له في الوقت الحالي، لإن التصدير متوقف أصلا".

ويضيف المختار أن "الحادث يحمل صبغة سياسية"، مبينا أن "روسيا ربما كانت تحاول من خلاله التأكيد أنها لن تصدر الغاز مجددا لأوروبا وسيكون لها عذر، حتى لو أعطيت استثناء من العقوبات".

كذلك يقول المختار إنه "بالنسبة للجهات الأخرى المتهمة، كأوكرانيا والنرويج وغيرهم، فهي لا تريد أن يستمر الغاز الروسي.

يؤكد المختار أن "الحادث مهم جدا سياسيا وإعلاميا من دون أن يكون له تأثير ملموس لا على تصدير الغاز ولا على الجانب الاقتصادي المترتب على ذلك".