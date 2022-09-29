لماذا جرّدت ملكة الدنمارك أحفادها من ألقابهم الملكية؟

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قرّرت ملكة الدنمارك مارغريت الثانية، تجريد أربعة من أحفادها الثمانية من ألقابهم الملكية، وهذا القرار سيحرم أولاد ابنها الثاني الأمير يواكيم (السادس في ترتيب ولاية العرش الدنماركي) من ألقابهم، وهم نيكولاي (23 عاما) وفيليكس (20 عاما)، وهنريك (13 عاما)، وأثينا (10 أعوام)، وبدلا من ألقاب الأمير والأميرة وأصحاب السمو، ستتم مناداتهم باسم "سعادة كونت مونبيزات" أو "سعادة كونتيسة مونبيزات" بدءا من 1 كانون الثاني 2023.

وأوضح بيان ملكي إن "الملكة ترغب من خلال قرارها هذا إنشاء إطار عمل للأحفاد الأربعة ليكونوا قادرين على تشكيل حياتهم الخاصة دون التقيد بالاعتبارات والواجبات الخاصة التي يمثلها الانتماء الرسمي إلى البيت الملكي".

ودافعت الملكة عن قرارها قائلة إنه "قرار كان لدي منذ فترة طويلة وأعتقد أنه سيكون مفيدا لهم في مستقبلهم".

"نيويورك بوست"