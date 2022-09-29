living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هكذا علّقت النجمة العالميّة أنجلينا جولي على أحداث إيران!

29
SEPTEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

لفتت أنجلينا جولي الانتباه إلى الاحتجاجات المستمرة في إيران بعد وفاة امرأة تبلغ من العمر 22 عامًا تدعى مهسا أميني.

توفيت أميني في 16 سبتمبر في إيران بعد أن احتجزتها شرطة الآداب في البلاد بزعم ارتدائها الحجاب بشكل فضفاض. واندلعت المظاهرات عقب وفاة أميني، وشهدت الاضطرابات المستمرة قيام النساء بحرق حجابهن أو قص شعرهن احتجاجا على ذلك.

نشرت الفائزة بجائزة الأوسكار ، الأربعاء، عدة صور التقطت في شوارع إيران عبر حسابها على الإنستغرام ، لنشر الوعي حول ما يحدث هناك.
وكتبت جولي في تعليقها: "احتراماً لنساء إيران لشجاعتهن ولحس التحدي، ولعدم الخوف". "لكل اللواتي نجين وقاومن لعقود ، من نزلوا إلى الشوارع اليوم ، ومهسا أميني وكل الشباب الإيرانيين أمثالها".

وتابعت جولي البالغة من العمر 47 عاماً: "لا تحتاج النساء إلى مراقبة أخلاقهن ، أو إعادة تثقيف عقولهن ، أو التحكم في أجسادهن. إنهن بحاجة إلى الحرية في العيش والتنفس دون عنف أو تهديدات". "إلى نساء إيران ، نراكم".

في المنشور ، أدرجت جولي أيضًا بيانًا أوضح بإيجاز الصراع الدائر في البلاد.

وجاء فيه "الاحتجاجات في إيران في ليلتها الثانية عشرة على التوالي". واضافت "بدأوا ردا على وفاة مهسا اميني البالغة من العمر 22 عاما اثناء احتجازها لدى شرطة الاخلاق".
إيلاف

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout