اتهام طبيب كبير في الجيش الأمريكي بالتجسس لصالح روسيا

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اتهم طبيب كبير في الجيش الأمريكي وزوجته الطبيبة بالتجسس لصالح روسيا وتقديم معلومات طبية سرية تتعلق بأفراد من الجيش الأمريكي وأزواجهم إلى الحكومة الروسية.

ورد اسم الرائد جيمي لي هنري وطبيبة التخدير آنا غابريليان في لائحة اتهام اتحادية كشف عنها اليوم الخميس في محكمة في بالتيمور في ولاية ماريلاند ، متهمة إياهما بالتآمر للكشف عن معلومات صحية.

وزعمت لائحة الاتهام أن غابرييليان والرائد هنري، اللذين كان لديهما تصريح أمني في فورت براغ في ولاية نورث كارولينا ، قد تواصلوا والتقوا بعميل سري في غرفة في فندق في بالتيمور يعتقد أنه من السفارة الروسية ، وقدموا معلومات طبية حساسة عن العسكريين وعائلاتهم.