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غوتيريس: الاستفتاءات في أوكرانيا ليست تعبيرا عن الإرادة الشعبية

29
SEPTEMBER
2022
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 شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، على أن "أي ضم لأراضي دولة من قبل دولة أخرى عبر التهديد أو استخدام القوة هو انتهاك للقانون الدولي"، وقال: " ان موقف الأمم المتحدة لا لبس فيه، والاستفتاءات في أوكرانيا ليست تعبيرا حقيقيا عن الإرادة الشعبية".


واعتبر أن "أي قرار روسي بالمضي قدما في ضم مناطق أوكرانية لن يكون له أي قيمة قانونية ويستحق الإدانة، كما أنه سيعرض آفاق السلام لمزيد من الخطر".

ولفت إلى أنه "حان الوقت للتراجع عن حافة الهاوية الآن أكثر من أي وقت مضى، ويجب العمل لإنهاء الحرب المدمرة في أوكرانيا".

وتابع: "إن روسيا إذا مضت قدما في خططها لضم أربع مناطق أوكرانية فإن ذلك سيشكل تصعيدا خطيرا سيهدد بشدة فرص السلام في المنطقة".

وقال للصحافيين: "أي قرار بالمضي قدما في ضم دونيتسك ولوجانسك وخيرسون وزابوريجيا من أوكرانيا لن يكون له قيمة قانونية ويستوجب التنديد"، بحسب وكالة "رويترز".

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